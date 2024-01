23.01.2024 h 12:02 commenti

Incendio nei garage di una palazzina, evacuati i residenti dell'immobile invaso dal fumo

E' successo questa mattina in via dei Gobbi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e iniziato l'opera di bonifica

Momenti di paura nella mattina di oggi, 23 gennaio, in via dei Gobbi per un incendio che si è sviluppato nel vano interrato dei garage di una palazzina. Immediatamente si è sviluppato un denso fumo che dai sotterranei è salito verso i piani abitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, per precauzione, hanno evacuato i residenti della palazzina e delle abitazioni limitrofe che rischiavano di essere invase dal denso fumo. Per fortuna non si registrano feriti. I vigili del fuoco, intervenuti dal comando di Prato e dal distaccamento di Montemurlo, hanno poi spento le fiamme e iniziato l'opera di bonifica. Complessivamente sono state evacuate nove famiglie e la strada è stata interdetta interamente alla circolazione. Intervenuti sul posto anche carabinieri, 118 con medico e polizia municipale.Da accertare le cause che hanno innescato il rogo.