Cinque squadre della Vab Colline Medicee e di Prato sono impegnate a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, 27 agosto, nei boschi intorno al borgo di Artimino. Le fiamme si sono alzate intorno alle 16 in un'area di pineta e macchia mediterranea e immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dal direttore delle operazioni della Regione Toscana. L'area interessata dalle fiamme, di circa 2.500 metri quadri, è piuttosto impervia. Le squadre, una volta spento il rogo, stanno procedendo alla bonifica.

Intanto è stato prorogato proprio oggi dalla Regione il periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, che terminerà il 15 settembre (anziché il 31 agosto). La proroga è stata decisa anche sulla base delle previsioni meteo a medio termine che considerano probabile il mantenimento di condizioni simili a quelle attuali, potenzialmente ad alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi.

In tutto il territorio provinciale continua dunque ad essere pienamente in vigore il divieto di qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali, che è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi. Vietata anche qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale della Regione Toscana.