E' stata sequestrata la porzione di capannone che sabato notte è andato a fuoco in via del Molinuzzo distruggendo buona parte del pronto moda Fashion 6 srl ( LEGGI) . Lo ha disposto il sostituto procuratore di Prato, Lorenzo Boscagli. Le operazioni di spegnimento e e di bonifica si sono concluse stanotte, 8 ottobre ma il lavoro dei vigili del fuoco non è finito qui perchè dovranno effettuare tutti gli accertamenti investigativi necessari per fare chiarezza sulla natura dell'incendio e sulle sue cause. In particolare sono in corso sul posto le attività di campionamento del materiale per verificare la presenza di acceleratori. Nelle prossime ore saranno vagliate anche le immagini registrate dalla videosorveglianza esterna alla ditta a conduzione cinese. Accertamenti sono stati disposti anche sul muletto utilizzato in azienda per spostare le varie partite di vestiti.