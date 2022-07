05.07.2022 h 08:39 commenti

Incendio in via Berruti, il fuoco distrugge due auto e un motorino

Fiamme la scorsa notte nella strada alle spalle di via Filzi. Indagini in corso per individuare le cause

Due auto e un motorino completamente distrutti da un incendio che intorno alle 1.20 della notte di martedì 5 luglio ha impegnato i vigili del fuoco. Il rogo è divampato in via Berruti, nella zona di via Filzi. Sul posto sono intervenuti una squadra e l'autobotte. Sette, in tutto, gli uomini impegnati. Le fiamme sono state spente in breve evitando così danni maggiori. Non sono state ancora accertate le cause che hanno provocato l'incendio sul quale sono in corso indagini.



Edizioni locali collegate: Prato

