22.03.2021 h 10:16 commenti

Incendio in una villetta a Montemurlo, completamente distrutta la mansarda

E' successo nella serata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco di Montemurlo e del comando provinciale. Danni alla struttura del tetto. Cause in corso di accertamento

La mansarda di una villetta è stata completamente distrutta da un incendio che ha compromesso anche la struttura del tetto. E' successo intorno alle 20 di ieri, domenica 21 marzo, in via Majorana a Montemurlo. Sono stati i proprietari dell'abitazione a dare l'allarme dopo essersi accorti del fumo che usciva dal piano superiore.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo a cui si sono aggiunti i colleghi del comando provinciale con l'autoscala e il carro aria. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza la villetta si sono protratte per diverse ora. Non ci sono stati feriti. Sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.