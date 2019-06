12.06.2019 h 13:35 commenti

Incendio in una stamperia, brucia una ramosa

Le fiamme sono state circoscritte rapidamente evitando che si estendessero a tutta la fabbrica di via Gora del Pero. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause

Brucia un macchinario all' interno di una stamperia in via Gora del Pero.I vigili del fuoco, questa mattina 12 giugno, sono intervenuti nell'azienda per spegnere le fiamme che si sono propagate da una ramosa, macchinario utilizzato per l'asciugatura del tessuto. Nonostante la presenza di operai nessuna persona è rimasta coinvolta.L'area è stata bonificata e messa in sicurezza ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.