24.10.2021

Incendio in una rosticceria in via Marini, in otto ricorrono alle cure del 118

L'allarme è scattato attorno alle 22. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze inviate dal 118

Paura questa sera, 24 ottobre, al Macrolotto Zero per l’incendio scoppiato in un rosticceria di via Marini a conduzione cinese. L’allarme è scattato attorno alle 22. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco anche con l’aiuto di un’autoscala. Le fiamme sono state domate velocemente ma le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza vanno avanti. Presenti anche i carabinieri della stazione di Prato.Secondo quanto emerso, la rosticceria era chiusa nel momento in cui è scoppiato l’incendio. E’ probabile che le fiamme siano partite dalla cucina.Risultano danneggiati anche due appartamenti confinanti con il locale. Otto i residenti che sono stati visitati dai sanitari inviati dal 118 per aver inalato del fumo ma le loro condizioni sono state giudicate buone e comunque non tali da richiedere il trasporto in ospedale. Tra loro due bambini di circa un anno.