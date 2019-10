22.10.2019 h 10:03 commenti

Incendio in una roccatura, sul posto i vigili del fuoco con due mezzi

L'allarme è scattato stamani in via Pisacane a Iolo. Le fiamme sono state domate velocemente. In corso la bonifica degli ambienti interessati dal rogo

Paura questa mattina, 22 ottobre, in una roccatura in via Carlo Pisacane a Iolo a sud di Prato. Attorno alle 9 è scoppiato un incendio all'interno della ditta. Sul posto sono subito intervenuti una squadra con un mezzo autopompa e un'autobotte. L’incendio è stato domato in breve tempo. Subito dopo è iniziata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Riserbo da parte dei vigili del fuoco sulle cause dell’incendio che sono in corso di accertamento.

