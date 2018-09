29.09.2018 h 08:53 commenti

Incendio in un'oliveta a Bacchereto, individuato e denunciato il responsabile

È un coltivatore della zona che ha perso il controllo del fuoco acceso per bruciare sterpaglie varie sul proprio terreno nonostante il divieto

I carabinieri della Stazione di Carmignano hanno accertato che l’incendio divampato ieri mattina, 28 settembre, in una oliveta a Bacchereto, ha avuto origine colposa. Le fiamme, che hanno bruciato circa un ettaro di uliveto, sarebbero state originate dall'imperizia e dalla negligenza di un coltivatore nell’abbruciamento di alcuni residui vegetali sul proprio terreno. L'accensione del fuoco, oltretutto, è stata effettuata in periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e non controllato in maniera adeguata. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Prato per il reato di incendio colposo. La Regione Toscana ha dichiarato, dal 27 settembre fino al 10 ottobre prossimo, un nuovo periodo di validità dell' Alto Rischio Incendi Boschivi. Anche il sindaco di Prato ha prorogato a tale data l'ordinanza che vieta in modo assoluto l'accensione di fuochi e uso di fiamme libere su tutto il territorio comunale.

