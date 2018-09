28.09.2018 h 11:16 commenti

Incendio in un'oliveta a Bacchereto, le fiamme sfiorano un'abitazione

Intervenuti i volontari della Vab e del Csn insieme ai vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause del rogo che hanno interessato un ettaro di sottobosco

Fiamme in una oliveta a Bacchereto in prossimità della Fattoria. L'incendio è stato segnalato intorno alle 10 di questa mattina 28 settembre. A fermare il fuoco quattro squadre della Vab, una del Csm insieme a due del Comando dei vigili del fuoco di Prato, che sono riusciti a circoscrivere il rogo fermandolo a poche decine di metri da una casa.Nessuna ipotesi sulle cause dell' incendio, il terreno a causa delle condizioni climatiche di questi giorni, è particolarmente secco e l'erba e le sterpaglie prendono facilmente fuoco. Secondo una prima stima è bruciato un ettaro di terreno, sono in corso le operazioni di bonifica.