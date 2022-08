04.08.2022 h 09:30 commenti

Incendio in una filatura a San Giusto, tre gli intossicati

L’allarme è scattato poco prima delle 8.30. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presente anche la polizia

Incendio questa mattina, 4 agosto, alla filatura Santa Benedetta in via del Malfante a Prato. L’allarme al 115 è scattato attorno alle 8.30. Sul posto sono intervenute due squadre con autobotte e la polizia. I dipendenti presenti al momento dello scoppio delle fiamme, sono scappati fuori ma tre, pachistani come la gestione della ditta, hanno inalato i fumi e hanno richiesto l’intervento del 118 con due ambulanze della Misericordia. Dopo un breve intervento sul posto con l’uso dell’ossigeno, sono stati accompagnati al Santo Stefano.Secondo quanto appreso sul posto, l’incendio sarebbe nato dal surriscaldamento dei resti di lavorazione rimasti tra i macchinari. L’incendio è giudicato sotto controllo ma la presenza di numeroso materiale tessile potrebbe peggiorare nuovamente la situazione.