23.10.2019 h 09:25

Incendio in una ditta di via Bruges: le fiamme partite da un macchinario

E' successo stamani: i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo e a spegnerlo nel giro di poco. Non si lamentano feriti. Da accertare le cause

Un incendio si è sviluppato, questa mattina 23 ottobre, all’interno di un ditta tessile, in via Bruges al Macrolotto 2. Le fiamme si sono sprigionate da un macchinario da maglieria. Il personale ha dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Paronese. L’incendio per fortuna non si è propagato al resto del capannone ed è stato domato in breve tempo. I vigili del fuoco hanno poi effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato il rogo.

Edizioni locali collegate: Prato

