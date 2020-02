Paura questa mattina, 6 febbraio, in una fabbrica per il finissaggio tessile a Montemurlo per due ramose andate a fuoco.

L'allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto, in via del Parugiano di Sotto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo che in poco tempo hanno domato le fiamme dei due macchinari e messo in sicurezza l'area. Non risultano feriti. In fase di accertamento le cause dell'incendio.