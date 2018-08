30.08.2018 h 14:53 commenti

Incendio in una ditta a Poggio a Caiano, brucia un macchinario per la lavorazione del plexiglass

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13.45 di oggi in via Michelangelo, all'angolo con via Giotto. Nessun ferito. In corso accertamenti sulle cause





Fiamme in una azienda in via Michelangelo a Poggio a Caiano. Intorno alle 13.45 di oggi, giovedì 30 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che si è sprigionato da un macchinario per la lavorazione del plexiglass.L'intervento è stato tempestivo e ha evitato che il fuoco si estendesse ad altre aree e macchinari della fabbrica. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza. In corso di accertamento le cause dell'incendio.

