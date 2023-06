08.06.2023 h 12:14 commenti

Incendio in una confezione a Oste, fiamme minacciano le abitazioni accanto

L'allarme è scattato all'alba di oggi in uno stanzone in via Palarciano. Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti all'alba di stamani, poco prima delle 5, per un incendio che si è sviluppato in un piccolo stanzone adibito a confezione in via Palarciano ad Oste di Montemurlo. Le squadre, giunte dalla centrale di via Paronese e dal distaccamento di Montemurlo, supportate da due autobotti, hanno prima circoscritto l'incendio e poi domato le fiamme. E' seguita poi la bonifica dell'area.

Operazioni rese difficili per la presenza di alcune abitazioni a ridosso dell'edificio. Sono in corso le verifiche per accertare le cause da parte del personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando.