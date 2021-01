E' questo il bilancio di un incendio che alle 6.45 di questa mattina, 17 gennaio, si è sviluppato nel sottotetto di un’abitazione in via Bologna, vicino a piazza Ciardi. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre, oltre all’autoscala e ad una botte inviata in via precauzionale. Le fiamme hanno provocato il crollo parziale di una parte di copertura e sono in corso le verifiche per scongiurare la presenza di qualcuno sotto il crollo anche se dalle testimonianze raccolte sembra che nessuno sia rimasto all’interno.Sul posto personale sanitario del 118 con le ambulanze di Pubblica Assistenza e Croce d'Oro e i carabinieri di Prato. Le due persone intossicate, due donne, abiotano in una casa vicina a quella andata a fuoco.Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme. Secondo alcune testimonianze, la casa dove si è sviluppato l'incendio sarebbe stata vuota dopo la morte degli anziani proprietari. Probabilmente, però, la palazzina sarebbe stata frequentata da senzatetto, visto che sono stati trovati all'interno resti di cibo e masserizie.I vigili del fuoco hanno proseguito anche nel pomeriggio le operazioni di rimozione delle parti bruciate cadute sul solaio dell'appartamento sottostante, per alleggerire quest'ultimo e prevenire cedimenti strutturali. La palazzina è composta da due piani fuori terra. L'abitazione posta al piano primo, interessata dall'evento, risultava disabitata mentre gli occupanti di quella al piano terra al momento sono stati evacuati in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.