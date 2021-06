15.06.2021 h 18:12 commenti

Incendio in un terreno a Carmignano, le fiamme arrivano vicino ad un'abitazione

I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e sono riusciti a circoscrivere il rogo che ha interessato circa 4mila metri quadri coltivati a vigneto e oliveto

Sono arrivate a pochi metri da un’abitazione le fiamme dell'incendio che nel primo pomeriggio di oggi ha interessato un terreno in via Calcinaia, nel comune di Carmignano. Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con 5 mezzi e 11 uomini, ha consentito di circoscrivere l’incendio in poco tempo ed evitare che si propagasse ulteriormente. Non si segnalano persone coinvolte. Il rogo, divampato verso le 14.30, ha interessato circa 4.000 metri quadrati di terreno coltivato a vigneto ed oliveto. Dopo lo spegnimento, si sono svolte le operazioni di bonifica. Da accertare le cause che hanno innescato le fiamme.

