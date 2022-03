09.03.2022 h 14:06 commenti

Incendio in un terratetto a Mezzana, 55enne intossicato dai fumi

E' successo stamani in via Vannucchi. Le fiamme hanno devastato il piano terra e i vigili del fuoco hanno dovuto puntellare il solaio per evitare crolli

Un 55enne è rimasto intossicato dai fumi dell'incendio del suo terratetto. E' successo verso le 10 di stamani, 9 marzo, in via Vannucchi a Mezzana e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 insieme alla polizia municipale. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra della casa distruggendolo completamente. Si è reso così necessario il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilità dell’abitazione, a seguito del quale i vigili del fuoco hanno proceduto al puntellamento del solaio per rendere agibile il piano superiore del terratetto. Il 55enne è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. In corso di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme.

Edizioni locali collegate: Prato

