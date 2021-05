09.05.2021 h 09:42 commenti

Incendio in un terratetto a Coiano, gli occupanti riescono a mettersi in salvo

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che ha accompagnato tre persone in ospedale per precauzione

Paura questa notte a Caiano, zona nord di Prato, per un incendio scoppiato in un terratetto in via Bologna. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato poco prima dello scoccare della mezzanotte di ieri, 8 maggio.I due anziani che abitano nell’immobile e una terza persona sono riuscite ad uscire da sole non appena si sono rese conto di cosa stava succedendo. Si tratta di una donna di 74 anni e di due uomini di 77 e 49 anni. Per precauzione, poi, sono comunque stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano dal personale inviato dal 118. Il codice è verde. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre che in poco tempo hanno messo sotto controllo le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.Secondo quanto emerso da una prima verifica, le fiamme sembrano essersi sviluppate dalla cucina. Le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile si sono protratte per alcune ore.A causa dei danni prodotti dal calore e dal fumo, il terratetto è inagibile, ma non presenta problemi strutturali.