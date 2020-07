10.07.2020 h 19:33 commenti

Incendio in un sottotetto a Iolo: i residenti riescono ad uscire in tempo dalla casa

L'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi in un appartamento in via XXVII Aprile

Paura in via XXVII Aprile, a Iolo, per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco dopo le 17.45 di oggi 10 luglio e le fiamme hanno interessato i locali posti nel sottotetto. Sul posto è stata inviata anche l'autoscala. Per fortuna le persone che vivono nell'abitazione sono uscite appena si sono rese conto di quanto stava accadendo. Non si segnalano quindi feriti. L'incendio è stato prontamente circoscritto e domato. In corso le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per verificare le cause di innesco.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus