Incendio in un locale alla Palazzina Ovest del vecchio ospedale, evacuato il piano terra

E' successo stamani. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e verificare lo stato della struttura. Sospeso fino al pomeriggio l'ambulatorio di dermatologia

Momenti di paura questa mattina, 28 marzo, alla Palazzina Ovest del Misericordia e dolce per un incendio scoppiato all'interno di un vano al piano terra adibito al deposito del materiale sporco. L'allarme antincendio è scoppiato poco dopo le 10. Immediato l'intervento degli addetti che hanno chiamato i vigili del fuoco e iniziato a domare le fiamme con gli estintori a disposizione secondo il piano di emergenza dell'ospedale.

Tutte le persone presenti al pian terreno, dipendenti e pazienti, sono state fatte uscire all'esterno per sicurezza. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e poi confermato dall'Asl, una parte dei pazienti ricoverati negli spazi delle cure intermedie al primo piano, è stata temporaneamente spostata in un'altra ala per precauzione considerato il fumo e il cattivo odore che l'incendio ha provocato. Dopo un'oretta tali degenti sono tornati nelle proprie stanze.

L'incendio è stato spento velocemente e non risultano danni gravi alla struttura. Al momento è stata ripristinata l'elettricità, sono tornati in funzione gli ambulatori di allergologia e della terapia del dolore, mentre quelli di dermatologia riprenderanno nel pomeriggio perché il loro ingresso è piuttosto vicino alla stanza dove si è sviluppato l'incendio. Secondo un primo sopralluogo, sembra che le fiamme siano partite da un contenitore.

