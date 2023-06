21.06.2023 h 15:47 commenti

Incendio in un capannone industriale a Seano, all'origine cause accidentali

L'allarme è arrivato al comando provinciale dei vigili del fuoco intorno alle 6.30. L'intervento tempestivo ha consentito di contenere i danni. Nessuna persona coinvolta

Fiamme in un capannone a Seano, nel comune di Carmignano. L'allarme al comando provinciale di via Paronese è arrivato intorno alle 6.30 di oggi, mercoledì 21 giugno. L'incendio ha interessato un'ottantina di metri quadrati utilizzati per le lavorazioni di assemblaggio di macchine pneumatiche. Il fuoco, secondo i primi accertamenti, è stato originato da cause accidentali. L'immediato intervento delle squadre di soccorso ha consentito di delimitare al massimo i danni con le fiamme che sono state circoscritte allo spazio adibito alle lavorazioni. Nessuna persona coinvolta.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus