Incendio in un capannone abbandonato in via di San Paolo: intervengono i vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato alcune masserizie accumulate all'interno del capannone. Sul posto anche i carabinieri

Un incendio si è sviluppato, oggi 25 ottobre, all’interno di un capannone industriale in disuso in via di San Paolo. Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.