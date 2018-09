17.09.2018 h 08:45 commenti

Incendio in un'azienda del Macrolotto, a fuoco cataste di materiale ferroso

Incendio nella serata di ieri, domenica 16 settembre, in un'azienda del Macrolotto 1. I vigili del fuoco, poco dopo le 19.20, sono intervenuti nel capannone della Sider Toscana, in via Paronese. Le fiamme hanno attaccato e distrutto materiale ferroso accatastato all'interno dell'azienda.Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono andate avanti per circa due ore. Non sono stati ancora accertati i motivi che hanno scatenato il rogo. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.

