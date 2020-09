26.09.2020 h 19:48 commenti

Incendio in un'azienda che tratta gli oli alimentari esausti

E' successo a Carmignano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Prato, le fiamme sono state circoscritte velocemente

Un incendio si è sviluppato, questo pomeriggio 26 settembre intorno alle 17,30, in un capannone in via Lombarda a Carmignano dove si trattano gli oli esausti alimentari.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Prato, le fiamme sono state circoscritte velocemente, evitando così, che si estendessero anche alle ditte confinanti. Non si segnalano danni alle strutture ed alle persone. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

