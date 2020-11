17.11.2020 h 18:15 commenti

Incendio in un appartamento, messi in salvo tutti gli occupanti ma uno è ferito

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio in un'abitazione di via Ferrucci a Mezzana. Intervenute le squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere il rogo. Sei le persone che erano all'interno della casa

Momenti di paura in via Ferrucci a Mezzana per l'incendio che, nel pomeriggio di oggi 17 novembre, si è sviluppato all'interno di un appartamento al civico 251. Sul posto sono intervenute le squadre del comando di Prato dei vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, l'incendio è stato estinto e gli occupanti della casa sono stati messi in salvo. Si tratta di sei persone, alcune delle quali hanno avuto bisogno dei sanitari del 118 a causa dei fumi respirati mentre una ha riportato ustioni ritenute serie. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Oltre a vigili del fuoco e 118, presenti anche le forze dell'ordine.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus