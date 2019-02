14.02.2019 h 22:34 commenti

Incendio in un appartamento, intossicato un uomo

È successo nella serata di oggi in via Bologna. Sul posto anche i carabinieri. Verifiche in corso per accertare le cause. L’uomo rimasto intossicato è stato trasportato all’ospedale

Fiamme in un terratetto in via Bologna. Un uomo è rimasto intossicato ed è stato trasportato all’ospedale Santo Stefano. È successo nella serata di oggi, giovedì 14 febbraio. Il rogo ha interessato due camere da letto poste al primo piano dell’immobile. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo e l’autobotte. L’incendio è stato spento nel giro di pochi minuti. Successivamente i vigili del fuoco hanno cominciato la bonifica e la messa in sicurezza delle due stanze. Le cause all’origine del rogo non sono stare ancora individuate. Sul posto anche i carabinieri. L’uomo rimasto intossicato è stato portato all’ospedale da un’ambulanza inviata dal 118 per essere sottoposto a accertamenti e cure.

