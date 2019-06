05.06.2019 h 15:43 commenti

Incendio in un appartamento in via Pistoiese, intossicate due persone

L'allarme è stato dato dai passanti che hanno notato il fumo uscire dalle finestre del primo piano. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza della Misericordia di Prato

Momenti di paura questo pomeriggio, 5 giugno, nel cuore di via Pistoiese. In un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 173, quasi di fronte al bar Scalino, si è sprigionato un incendio per cause non ancora accertate. Risultano intossicate due persone di origine cinese, assistite dal personale di un'ambulanza della Misericordia. Si tratta di una donna di 38 anni, che ha rifiutato di essere portata in ospedale, e di un uomo di 42 che invece è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.

A dare l'allarme ai vigili del fuoco attorno alle ore 15, sono stati i passanti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre. Sul posto sono sopraggiunte due squadre, una dal comando provinciale di Prato e una dal distaccamento di Montemurlo, che hanno domato le fiamme velocemente proseguito con la bonifica dei locali.