24.03.2023 h 18:36

Incendio in un appartamento in via Mugellese, soccorsi due anziani

E' successo poco prima delle 13. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Portato al Santo Stefano un 77enne, mentre una donna di 74 anni non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere

Due anziani, un uomo di 77 anni e una donna di 74, sono rimasti intossicati nel principio di incendio di un appartamento in via Mugellese, nella zona de La Querce. L'allarme è arrivato ai vigili del fuoco qualche minuto prima delle 13 di oggi, venerdì 24 marzo. La squadra dei soccorritori arrivata immediatamente ha preso in consegna i due anziani: l'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice verde, mentre la donna è stata curata sul posto. Intervenuti anche i carabinieri per un sopralluogo. Non sono chiare le cause che hanno originato l'incendio che fortunatamente non si è sviluppato.



Edizioni locali collegate: Prato

