24.04.2020 h 14:54 commenti

Incendio in un appartamento in via Gioberti, intervento dei vigili del fuoco e del 118

Le fiamme si sono sviluppate in cucina, unica stanza danneggiata. Le persone presenti sono rimaste intossicate dal fumo. L'intervento è durato circa un'ora

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 13 di oggi, venerdì 24 aprile, nella cucina di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Gioberti. Le persone che si trovavano in casa sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e, dopo le cure dei sanitari inviati dal 118, non hanno avuto bisogno del trasferimento all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato con una scala e in pochissimo tempo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la cucina, unica stanza danneggiata. L'intervento si è concluso dopo circa un'ora. Non è chiara la causa dell'accaduto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus