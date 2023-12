06.12.2023 h 17:18 commenti

Incendio in un appartamento in via Fiorentina, cinque adulti e tre bambini portati in ospedale

L'allarme ai numeri di emergenza è scattato nel pomeriggio attorno alle 16.30. Sul posto sono sopraggiunti vigili del fuoco, diverse ambulanze inviate dal 118 e la polizia

Incendio in un appartamento questo pomeriggio 6 dicembre nel grande edificio che si trova tra via Fiorentina e via Franklin in zona Pratilia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, la Municipale e diverse ambulanze inviate dal 118. Al momento sono state portate all'ospedale di Prato otto persone intossicate, cinque adulti tra cui un 60enne e tre bambini, tutti di nazionalità straniera. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Ancora da stabilire le cause che hanno fatto divampare le fiamme. In uno degli appartamenti vicini sono state trovate due bombole Gpl.

Via Fiorentina, all'altezza della rotonda davanti all'Esselunga, è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.