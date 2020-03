10.03.2020 h 22:19 commenti

Incendio in un appartamento in via Andrea da Quarata. Morto un anziano. Numerosi gli intossicati

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Evacuato il palazzo. L’allarme è scattato poco prima delle 22

Tragico incendio questa sera questa sera, 10 marzo, a Iolo per un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Antonio da Quarata. Un ultrasettantenne è morto nell’alloggio da cui sono partite le fiamme. Sembra dormisse in una cucina soggiorno. Essendo disabile non è riuscito a scappare come invece hanno fatto il fratello e la cognata. Il fumo ha invaso rapidamente l'intero edificio, abitato da molte famiglie con bambino. Alcuni dei residenti sono riusciti ad uscire da soli, altri sono stati evacuati dai soccorritori. Il timore è che qualcuno possa essere rimasto intrappolato all'interno.Undici gli intossicati su un totale di 25 persone che si trovavano dentro i vari appartamenti. Numerose le ambulanze intervenute oltre ai vigili del fuoco con tre mezzi di cui un’autoscala. Presenti anche i carabinieri. E' arrivata una tenda con l'unità logistica maxiemergenze dell'Asl.Alla base dell’incendio ci sarebbe un corto circuito. Le fiamme sarebbero partite da una camera. Il magistrato, Carolina Dini, giunta sul posto, ha autorizzato la rimozione del cadavere.In via Andrea da Quarata è arrivato il sindaco Matteo Biffoni e gli altri membri della giunta. Il Comune si è attivato per trovare un posto dove dormire agli sfollati. Tutti gli appartamenti infatti sono stati dichiarati inagibili. Chi non ha trovato posto da parenti e amici è stato sistemato nel vicino centro Vab. Domani capiremo se parte degli appartamenti tornerà agibili. Sfiancante il lavoro dei sanitari del pronto soccorso di Prato che oltre all’emergenza Coronavirus stanno gestendo questi soccorsi che hanno richiesto l’intervento di ambulanze anche da fuori provincia.