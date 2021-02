20.02.2021 h 14:51 commenti

Incendio in un appartamento: cinque persone al pronto soccorso per intossicazione

Le fiamme si sono sviluppate stamani in un condominio di via Boni. I vigili del fuoco hanno evacuato con l'autoscala tre adulti e altrettanti bambini che erano rimasti intrappolati ai piani superiori

Momenti di paura e cinque persone intossicate, questa mattina 20 febbraio, intorno alle 10, in via Boni, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco. A causa del fumo che aveva invaso le scale interne, gli occupanti degli appartamenti sovrastanti (sei persone di cui tre bambini), sono stati evacuati dai pompieri con l'uso dell'autoscala. Cinque dei residenti sono stati portati al pronto soccorso, dal personale del 118, per aver inalato del fumo. Le fiamme, scaturite nella camera da letto, sono state prontamente spente e l'appartamento non ha riportato danni strutturali. Terminate le operazioni di verifica gli occupanti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche la polizia municipale di Prato.