04.11.2019 h 12:25 commenti

Incendio in un appartamento a Seano: le fiamme partite dalla camera da letto

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina al secondo piano di un condominio. Per fortuna nessuno era presente all'interno della casa

Sono partite dalla camera da letto, per cause in corso di accertamento, le fiamme che nella mattina di oggi, 4 novembre, hanno interessato un'abitazione in via Guglielmo Marconi a Seano, nel Comune di Carmignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio è divampato poco prima delle 10.30 nell'appartamento al secondo piano di un edificio condominiale, all’interno del quale non era presente nessuna persona.

La squadra dei vigili del fuoco, una volta giunta sul posto, ha provveduto in breve tempo allo spegnimento delle fiamme concentrate in una camera da letto. Successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.