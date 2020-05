25.05.2020 h 22:57 commenti

Incendio in un’abitazione in via Traversa il Crocifisso, intervento dei vigili del fuoco

Allarme al 115 arrivato intorno alle 22.45. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un elettrodomestico. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha limitato i danni

Principio di incendio in un’abitazione in via Traversa il Crocifisso, nei pressi della rotonda di via dei Fossi, alla periferia sud di Prato. L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco intorno alle 22.45 di oggi, lunedì 25 maggio. Sul posto diversi mezzi inviati dal comando provinciale di via Paronese. Un intervento tempestivo che ha consentito di circoscrivere il fuoco e limitare i danni. Pare che le fiamme siano scaturite dalla lavatrice posta nella veranda. Non ci sono feriti: i proprietari, secondo quanto appreso, erano fuori. Ad accorgersi del fumo e del fuoco sarebbero stati i vicini. I vigili del fuoco hanno recuperato e salvato due tartarughe d’acqua che si trovavano in una vasca custodita in veranda. Diverse le persone che si sono assiepate lungo la strada, nelle vicinanze dell’abitazione, per seguire l’intervento dei vigili del fuoco.

