09.01.2023

Incendio in un'abitazione, anziano intossicato muore poco dopo in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato che hanno portato fuori dall'abitazione l'anziano affidandolo alle cure del 118

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, a Iolo. Un anziano di 87 anni, Franco Zeloni, è morto per intossicazione a causa dell'incendio scoppiato nella sua abitazione in via XXVII Aprile, nel centro di Iolo. Inutile la corsa in ospedale e i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Il fumo inalato e l'alta temperatura sarebbero stati insopportabili anche per una persona piu giovane. L'allarme al 118 e al 115 è scattato poco prima delle 19 quando è rientrata la badante che era uscita a fare la spesa. Inoltre i passanti hanno visto il fumo uscire dalle finestre. I vigili del fuoco di Prato intervenuti sul posto hanno portato fuori l'anziano ma le sue condizioni erano già gravissime. L'ambulanza lo ha portato al Santo Stefano nel disperato tentativo di salvarlo ma alla fine i medici si sono dovuti arrendere e interrompere le manovre di rianimazione.

L'incendio si è sviluppato al pian terreno, nella sala. Non è ancora chiara la causa. Potrebbe essersi trattato del corto circuito di un elettrodomestico, probabilmente la tv.

