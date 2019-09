25.09.2019 h 17:43 commenti

Incendio EcoAmbiente, l'azienda presenta 14 querele per i commenti lasciati sui social dove si parlava di mafia

Il giorno dopo il rogo diffusa una nota dove si critica anche l'intervento dell'onorevole Erica Mazzetti: "Siamo una ditta sana con bilanci in attivo e non abbiamo mai ricevuto minacce da nessuno"

All'indomani dell'incendio che, all'alba di ieri 24 settembre, ha colpito il capannone della EcoAmbiente di Comeana ( LEGGI ), l'azienda specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti industriali passa al contrattacco e annuncia di aver sporto querela nei confronti di 14 persone bene identificate, ree di aver lasciato sui social commenti ritenuti diffamatori. "Abbiamo letto - si spiega in una nota dell'azienda -, non senza rammarico, commenti dal mondo social di una gratuità disarmante (dove tra l'altro si paventavano collegamenti mafiosi e si auspicava la chiusura dell'attività). Comprendiamo che spesso chi scrive lo faccia con la faciloneria con cui commenterebbe in ambito domestico i fatti uditi dal Tg, ma siamo certi che debba esser compreso che esternare certi tipi di considerazioni nella piazza mediatica del web non sia assolutamente la stessa cosa, specie quando lesivo, come in questo caso, del buon nome altrui".

EcoAmbiente ribadisce, poi, quanto già emerso nella giornata di ieri. Vale a dire che il rogo ha interessato "rifiuti non pericolosi e, come accertato da Arpat ed Asl, non vi è stato rischio alcuno per la salute umana". Una puntualizzazione anche nei confronti dell'onorevole Erica Mazzetti che ha annunciato una interrogazione al ministro dell'Interno sulla vicenda: "La nostra azienda naviga in acque sicure (bastino i bilanci in tal senso) - si legge nella nota -, accresce il proprio volume di affari e la propria sfera di influenza annualmente, non ha mai subito tentativi di ricatto o di estorsione e non ha ragione di incendiare per premi assicurativi o fantasie connesse un immobile che oltre ad essere l'unica sede dove poter esercitare la propria attività è di proprietà della stessa famiglia proprietaria dell'azienda. In tal senso invitiamo chiunque volesse un confronto, inclusa l'onorevole Mazzetti, a contattarci e saremo lieti di illustrare attività aziendale e misure di prevenzione".