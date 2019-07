24.07.2019 h 18:37 commenti

Incendio distrugge vasta porzione di terreno a Comeana, al lavoro vigili del fuoco e volontari

L'allarme è scattato verso le 17.45 di oggi. Le fiamme hanno attaccato un'area in parte coltivata a olivi. Accertamenti per risalire alle cause





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune squadre di volontari inviati dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Le fiamme sono state domate in breve tempo e questo ha evitato che si propagassero ulteriormente. Sono in corso di accertamente le cause che hanno originato il fuoco. Sono almeno cinquemila i metri quadrati a oliveta e vegetazione andati distrutti in un incendio che è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, nella zona di Comeana, nel comune di Carmignano. L'allarme è scattato intorno alle 17.45 in via Macia.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune squadre di volontari inviati dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Le fiamme sono state domate in breve tempo e questo ha evitato che si propagassero ulteriormente. Sono in corso di accertamente le cause che hanno originato il fuoco.

