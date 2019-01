11.01.2019 h 22:40 commenti

Incendio distrugge un’auto, vigili del fuoco al lavoro a Montemurlo

Le fiamme sono divampate poco prima delle 22 per cause che sono in corso di accertamento. La macchina era ferma in piazza Oberdan

Un’auto è stata distrutta da un incendio divampato per cause che non sono state ancora accertate. È successo poco prima delle 22 di oggi, venerdì 11 gennaio, in piazza Oberdan a Montemurlo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, hanno spento l’incendio e successivamente hanno effettuato le operazioni di bonifica. Nessun ferito.

