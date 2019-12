26.12.2019 h 08:39 commenti

Incendio distrugge il ristorante Shangri-La in via Pistoiese, crollato il tetto

Il rogo è divampato all’alba. Strada chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Informata la procura. Accertamenti per risalire alle cause

Distrutto da un incendio il ristorante cinese Shangri-La, in via Pistoiese. Le fiamme sono divampate intorno alle 5.30 di oggi, giovedì 26 dicembre. Il rogo ha provocato il crollo di un’ampia porzione del tetto sorretto da travi di legno e ha ridotto in cenere le cucine.Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno continuato ad operare per ore. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori. In via Pistoiese sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il ristorante Shangri-La è uno dei più noti in città. Del fatto è stata immediatamente informata la procura. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause.Dalle prime informazioni pare che le fiamme si siano sviluppate nei locali delle cucine e in pochi minuti si siano estese al resto del ristorante. Sembra che nessuno si trovasse all’interno. Ingentissimi i danni.Solo nella tarda mattina sono terminate le operazioni di verifica e minuto spegnimento da parte delle squadre di vigili del fuoco. L'edificio presenta danni gravi a causa del fuoco che ha colpito particolarmente le travi lignee della copertura. I titolari stanno provvedendo a togliere il materiale deperibile, tra cui anche alcuni pesci e crostacei vivi presenti all'interno, utilizzati nella ristorazione. Al termine l'edificio sarà posto sotto sequestro al fine di consentire i necessari accertamenti per accertare le cause del rogo e verificare la presenza di eventuali irregolarità.