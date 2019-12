10.12.2019 h 08:09 commenti

Incendio distrugge due automobili parcheggiate in una proprietà privata

E' successo in via dell'Aiaccia a Poggio a Caiano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso per risalire alle cause





Due automobili completamente distrutte nella notte serata di lunedì 9 dicembre da un incendio divampato all'interno di una proprietà privata in via Aiaccia, a Poggio a Caiano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Prato ai quali l'allarme è arrivato poco dopo le 23. Le fiamme sono state spente nel giro di pochi minuti e successivamente sono state fatte le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo.Le auto erano parcheggiate una accanto all'altra sotto una tettoia, dentro una proprietà privata. Non sono chiari i motivi che hanno originato il fuoco. Accertamenti sono in corso.

