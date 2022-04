15.04.2022 h 16:12 commenti

Incendio discarica del Cassero, un milione di euro il sequestro conservativo disposto dal gup

Il processo è in corso a Pistoia. Tra le parti civili anche molti pratesi che hanno i terreni nella zona. Il rogo divorò un ettaro di terreno su cui c’erano plastiche, carta, tessuti e materiali ricchi di idrocarburi

nadia tarantino

Ammonta a un milione di euro il sequestro conservativo a carico dei due imputati e del responsabile civile finiti nell’inchiesta della procura di Pistoia sullo spaventoso incendio che il 4 luglio 2016 divampò nella discarica del Cassero, tra Cantagrillo e Casalguidi, a Serravalle Pistoiese. Il provvedimento emesso dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pistoia - il primo del genere in Toscana - è già esecutivo recepisce in piano le richieste avanzate dalla folta schiera di parti civili che comprende, oltre al Comune di Serravalle e alle associazioni ambientaliste, anche tanti pratesi proprietari di tenute nella zona a ridosso della discarica. Destinatari del provvedimento di sequestro conservativo sono i due imputati, Alfio Fedi e Michele Menichetti, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente del cda e direttore tecnico di Pistoiambiente (ora Lithos Investimenti), accusati di concorso in incendio colposo aggravato e violazioni della normativa sui rifiuti, e Lithos Investimenti.Una battaglia, quella delle parti civili rappresentate dagli avvocati Capano e Cepele di Prato, Sarno di Firenze e Giaquinto di Roma, che trova fondamento nelle relazioni ambientali seguite all’incendio e, prima, alle continue segnalazioni e denunce sull’ampliamento della discarica presentate da più parti a partire già dal 2008.La procura, che ha chiesto e ottenuto che gli imputati finissero davanti al tribunale, ricostruì un quadro di illeciti all’interno della discarica, primo tra tutti il conferimento in misura massiccia di rifiuti che non sarebbero dovuti finire lì. Il rogo divorò un ettaro di terreno su cui c’erano plastiche, carta, tessuti e materiali ricchi di idrocarburi. I vigili del fuoco individuarono la causa dell’incendio nell’autocombustione provocata da una reazione chimica.L’incendio puntò il faro degli investigatori sulla gestione della discarica: per la procura, veniva consentito l’accesso anche a rifiuti non previsti dalle autorizzazioni rilasciate a Pistoiambiente.I proprietari dei terreni, delle case, dei vigneti, uliveti e frutteti della zona chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell’incendio ma facendo anche riferimento alle ripercussioni della discarica prima di quel 4 luglio 2016. A sostegno di ciò, gli avvocati hanno portato all’attenzione del giudice gli studi epidemiologici, le rilevazioni e le analisi idrogeologiche e sulla qualità dell’aria che negli anni sono state redatte.Il processo è partito ieri con la prima di una lunga serie di udienze che sono state già programmate.