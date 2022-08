08.08.2022 h 19:16 commenti

Incendio di vegetazione nella zona dell'Interporto: le fiamme partite da tre diversi focolai

Sul posto impegnati i vigili del fuoco con una quindicina di uomini e le squadre dei volontari del sistema Aib della Regione

Anche oggi vigili del fuoco e volontari del sistema antincendi boschivi della Regione sono stati impegnati per incendi di vegetazione in varie parti della Toscana. Tra i roghi uno ha interessato anche Prato, in particolare la zona dell'Interporto, a Gonfienti. Dalle 17 circa di questo pomeriggio, 8 agosto, le squadre sono state impegnate per lo spegnimento di un incendio che si è originato da tre distinti focolai non lontano dal condominio dei Lecci su via De Gasperi. Sul posto sono intervenute 15 unità dei vigili del fuoco con sei automezzi oltre a diverse squadre Aib del Csn e della Vab. Le fiamme sono state circoscritte e domate e sono iniziate le operazioni di bonifica oltre agli accertamenti necessari per risalire alle cause che hanno innescato il rogo. Per fortuna l'intervento dei soccorritori ha messo in salvo le abitazioni.