13.10.2018

Incendio boschi, festa al Csn per la nuova sede dell'associazione volontari

E' frutto di una convenzione con il Comune per dare un tetto adeguato alle tante attività portate avanti ogni giorno dal gruppo formato da un centinaio di iscritti di cui 55 operativi

Taglio del nastro questa mattina, 13 ottobre, per la nuova sede dell'associazione Volontari CSN - Centro Scienze Naturali, accanto alla sede della Fondazione Parsec. Frutto di una convenzione di Protezione civile con il Comune, la struttura in legno consentirà all'associazione di portare avanti in modo più efficace le attività di antincendi boschivi e protezione civile grazie a spazi più grandi e funzionali a cui faranno capo un centinaio di iscrissitti, 55 volontari operativi e 12 mezzi.

"Le attività - spiega il presidente Saverio Tozzi, sono diventate sempre di più e comprendono anche collaborazioni con altre associazioni, nelle scuole e con il pubblico per promuovere la cultura della protezione civile e il rispetto dell'ambiente. Quindi una nuova sede era indispensabile per contenere mezzi, attrezzature e attività"

La nuova struttura comprende magazzini, uffici, sala operativa, foresteria, aula corsi, rimessa mezzi, ed ampi spazi per iniziative ed esercitazioni.

"Si porta a compimento un altro tassello in tema di Protezione civile, un percorso iniziato praticamente ad inizio legislatura. - ha detto il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi-Finalmente l'associazione avrà una sede adeguata, con una gestione degli spazi più organizzata, in cui poter svolgere le sue preziose attività. È stato un percorso lungo ma siamo soddisfatti".

Ampia la sala dedicata al monitoraggio antincendio: "Nel 1984 abbiamo installato la prima telecamera per l'avvistamento degli incendi - prosegue Tozzi - siamo andati avanti anno dopo anno e ora abbiamo una rete che copre anche parte di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. Da qui partono le segnalazioni agli organi competenti per gli interventi"

Con l'occasione il sindaco ha consegnato un riconoscimento a Marcello Toccafondi, volontario dell'associazione da 45 anni che presta servizio ogni giorno, compreso quello del suo 80esimo compleanno, il 3 agosto scorso: "Il pomeriggio alle 2 è scoppiato un incendio a Sofignano. Sono partito e ho fatto il mio dovere con i vigili del fuoco. La mia vità è qui, tra la natura, nel Monteferrato dove salgo ogni mattina".