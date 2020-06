08.06.2020 h 14:18 commenti

Fulmine provoca incendio alla Ob Stock, ingenti i danni alla ditta dei premi Oscar

Per tre ore i vigili del fuoco, con rinforzi arrivati da Firenze, hanno lottato contro le fiamme che sono divampate al primo piano dove erano stoccati numerosi rotoli di tessuto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato alla Ob Stock, l'azienda di tessuti all'ingrosso famosa per aver rifornito i set di film di successo e pluripremiati. Le fiamme hanno attaccato la parte centrale dello stabile situato in via San Giusto proprio sotto il ponte e a ridosso della Declassata. E' successo oggi, lunedì 8 giugno, intorno alle 13.30, nel momento in cui tutti i dipendenti erano fuori per la pausa pranzo. Sarebbe stato un fulmine a mandare in corto circuito l'impianto elettrico e a originare il fuoco. Molti, nella zona, hanno detto di aver sentito un botto, aver visto una fiammata sul traliccio dell'elettricità che si trova proprio vicino alla ditta e, immediatamente dopo, aver notato un denso fumo nero fuoriuscire dalle finestre poste ai piani alti dell'edificio. L'allarme ai vigili del fuoco è stato dato praticamente subito. Sul posto diverse squadre, compresa una proveniente da Firenze e un'altra da Pistoia, e anche un'ambulanza della Croce d'Oro.Il rogo si è esteso in breve tempo alimentato dal materiale altamente infiammabile: una grossa quantità di tessuti è stata inghiottita dalle lingue di fuoco visibili anche a distanza. I soccorritori hanno lavorato a lungo: un intervento delicato proprio per la presenza di tantissima stoffa e del rischio che l'incendio potesse salire al piano superiore composto da uffici e appartamenti, attualmente vuoti. Solo dopo circa tre ore il fuoco è stato domato e sono cominciate le operazioni di bonifica e l'isolamento della porzione del piano danneggiata. I dipendenti della ditta hanno liberato gli uffici al piano terra completamente allagati dopo lo spegnimento: arredamento, rotoli di tessuto, macchinari sono stati spostati all'esterno, sul piazzale che si affaccia sulla Declassata. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco della polizia giudiziaria per un primo sopralluogo utile a ricostruire la dinamica dell'incendio e a individuare la causa su cui, al momento, non ci sarebbero dubbi. Di quanto accaduto è stato informato il sostituto di turno, Vincenzo Nitti, che nelle prossime ore riceverà l'esito delle prime verifiche e, nel caso, disporrà ulteriori accertamenti.