Incendio all’ingresso di una palazzina, evacuate cinque famiglie

Notte di paura in via Erbosa. Le fiamme partite dai rifiuti collocati all’esterno del condominio in attesa del ritiro da parte di Alia. Danni all’abitazione al piano terra. Le famiglie rincasate dopo la bonifica e la messa in sicurezza. Vigili del fuoco al lavoro per risalire alle cause del rogo

Incendio all’esterno di un condominio in via Erbosa. Le fiamme sono partite dai rifiuti collocati nei pressi del portone per il ritiro da parte di Alia. Cinque gli appartamenti evacuati. È successo nella notte di domenica 14 aprile. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo mezzanotte. Il rogo è stato spento in breve tempo. Le fiamme si sono estese all’abitazione posta al piano terra, vuota da tempo. Le famiglie evacuate sono state fatte rincasare dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Ingenti i danni alla facciata del palazzo. Non sono chiari i motivi che hanno originato l’incendio. Non è esclusa l’ipotesi dolosa.

