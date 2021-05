25.05.2021 h 11:12 commenti

Incendio al supermercato Penny Market di Vaiano, evacuati clienti e dipendenti. Una donna portata all'ospedale

L'allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto i vigili del fuoco e la Misericordia. Trasportata all'ospedale una donna. Accertamenti in corso per risalire alle cause

Un incendio è divampato nella mattina di oggi, martedì 25 maggio, all'interno del supermercato Penny Market, in via Buricchi a Vaiano. L'allarme è scattato qualche minuto dopo le 10 quando i dipendenti si sono accorti che nelle vicinanze del reparto gastronomia e macelleria stavano sviluppandosi le fiamme. L'intero negozio è stato immediatamente evacuato: tutti i clienti e i dipendenti sono usciti fuori in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.Non sono ancora chiare le cause che hanno originato l'incendio che sarebbe stato circoscritto da alcuni addetti del supermercato. Sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Vaiano. Una donna è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano per accertamenti. I vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica e alle verifiche utili a risalire ai motivi per i quali sono scaturite le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.Le fiamme sarebbero partite dalla cucina della gastronomia che viene gestita, insieme alla macelleria, da 500 Carni. Quandi è divampato l'incendio era presente all'interno del locale una persona, che è riuscita a mettersi in salvo. Danni ingenti alla cucina, mentre il supermercato è stato risparmiato dalle fiamme ma una parte della merce deperibile è stata danneggiata dal fumo. Sul posto anche il vice sindaco di Vaiano Marco Marchi che è stato il primo a lanciare l'allarme e a far sgomberare il parcheggio del supermercato .