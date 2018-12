31.12.2018 h 08:57 commenti

Incendio al settimo piano di un condominio: anziana salvata dai poliziotti

Le fiamme si sono sviluppate nel soggiorno di un appartamento. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse

E' stato un brusco risveglio quello di stamani, 31 dicembre, per i residenti di un grosso condominio di viale Montegrappa. Un incendio si è infatti sviluppato all'interno di uno degli appartamenti al settimo piano. Solo grazie al pronto intervento dei poliziotti di una Volante non si è ripetuta la tragedia dell'11 dicembre scorso, quando padre e figlia morirono tra le fiamme. Gli agenti sono stati i primi ad intervenire, poco prima delle 6.30, e hanno aiutato il figlio della donna a farla uscire dalla casa. mettendola in salvo. Immediato l'allarme anche ai vigili del fuoco che sono intervenuti con più squadre.

Le fiamme si sono sprigionate dal soggiorno per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco hanno domato nel giro di poco l'incendio e messo in sicurezza i locali, dopo aver effettuato la bonifica.

