Incendio a Schignano, in fumo 13 ettari di bosco. Ecco come potrebbe essere partito

In corso le operazioni di bonifica dell'area con l'aiuto anche di un elicottero per raggiungere i punti più impervi. Nelle prossime ore i carabinieri forestali utilizzeranno un drone per acquisire nuovi elementi a supporto della principale ipotesi investigativa

E' in fase di risoluzione l'incendio scoppiato ieri mattina, 14 settembre, nei boschi di Schignano nel comune di Vaiano.Le operazioni di bonifica sono in corso da stanotte e oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo con due autobotti e ai volontari della Vab e del Csn, vedono in campo anche un elicottero del sistema regionale antincendio boschivo per gettare acqua nei punti della montagna non facilmente raggiungibili via terra. Il rogo si è fermato proprio sulla cima del crinale, prima di attaccare la vallata che porta a Figline.Il bilancio, accertato dai rilievi Gps, è di 13 ettari di vegetazione, tra pini marittimi e castagni, andata in fumo. Le indagini sono a cura dei carabinieri forestali del nucleo di Prato che stamani, 15 settembre, hanno effettuato un sopralluogo con l'aiuto dei colleghi dell'Investigativo a caccia di elementi utili per trovare la causa dell'incendio e gli eventuali colpevoli. E' stato individuato il possibile punto di innesco. Con ogni probabilità la natura dell'evento è accidentale. L'ipotesi è che una persona abbia bruciato potatura di olivo in un'area esterna al bosco e che le fiamme siano poi scappate dal suo controllo. Secondo quanto accertato, l'uomo ha cercato di porre rimedio a quanto stava accadendo sotto i suoi occhi ma senza riuscirci anche a causa del vento.Nei prossimi giorni, i carabinieri forestali torneranno sul posto con un drone per effettuare ulteriori rilievi che possano confermare il quadro indiziario ricostruito fino a ora. L'ipotesi di reato è incendio boschivo. Con ogni probabilità colposo.