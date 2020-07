07.07.2020 h 18:53 commenti

Incendio a Poggio alla Malva, interviene anche l'elicottero per domare le fiamme

A terra hanno operato vigili del fuoco, volontari della Vab e polizia municipale. Il rogo si è avvicinato alla linea ferroviaria prima di essere circoscritto e spento

Nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, si è verificato un incendio a Poggio alla Malva, nella zona di via Pineta, che ha richiesto anche l'intervento dell'elicottero.

Le fiamme si sono avvicinate alla ferrovia e il rogo è stato domato grazie al pronto intervento di vigili del fuoco, dei volontari della Vab e della polizia municipale.

Complice il vento, le fiamme si sono diffuse rapidamente sulla sterpaglia. Fortunatamente i lanci effettuati dall'elicottero insieme al lavoro degli uomini a terra hanno permesso di limitare l'espansione dell'incendio e di accertarsi che le fiamme non dilagassero nei boschi vicini.

"A nome di tutta l'amministrazione - dice il sindaco Edoardo Prestanti - ringrazio i soccorritori per l'efficienza nel mettere in sicurezza il territorio. L'episodio di oggi prova che, soprattutto con il caldo di questi giorni, basta una scintilla per mettere in pericolo il nostro territorio: colgo quindi anche l'occasione per ricordare che dalla scorsa settimana vige il divieto assoluto di abbruciamenti".